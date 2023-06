Tra le tante personalità intervenute per commentare la scomparsa di Silvio Berlusconi, Vittorio Feltri è stato uno dei più tristi ed addolorati.

Vittorio Feltri in collegamento al TG1 per la morte

Fra i numerosissimi collegamenti organizzati questa mattina – lunedì 12 giugno – dal TG1 per ricordare il compianto Silvio Berlusconi, c’è stato spazio anche per Vittorio Feltri, il direttore di Libero, che ai microfoni del telegiornale ha lasciato trasparire tutto il suo sconforto, commuovendosi come mai prima d’ora.

In collegamento telefonico, Vittorio Feltri ha faticato, e molto, a finire il suo discorso. La voce era rotta dall’emozione, e le parole uscivano singhiozzanti. Insomma, uno scenario che mai nessuno avrebbe potuto immaginare per un “uomo di ghiaccio” come Feltri.

Il discorso di cordoglio di Vittorio Feltri

Queste le parole di cordoglio del giornalista, anche un po’ nostalgiche, per la scomparsa di Silvio Berlusconi: