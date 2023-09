Il mondo della musica internazionale è in lutto: l’ex cantante e fondatore del gruppo rock Smash Mouth, Steve Scott Harwell, è morto all’età di 56 anni. L’artista si è spento nella mattinata di lunedì 4 settembre nella sua abitazione di Boise, nell’Idaho. “Era circondato da familiari e amici, si è spento serenamente”, ha dichiarato il suo agente Robert Hayes.

Morto Steve Harwell, l’ex cantante degli Smash Mouth aveva 56 anni

Le condizioni di Harwell si sono drasticamente aggravate nelle ultime 24 ore dopo un progressivo peggioramento del suo quadro clinico avvenuto nel corso degli ultimi due anni.

Nel 2001, l’artista ha vissuto un terribile lutto quando il figlio Presley di soli sei mesi è morto a causa di una forma di leucemia fulminante. In nome del figlio avuto con la sua ex moglie Michelle Loraque, il 56enne decise di creare un fondo per finanziare la ricerca medica. Stando a quanto riferito dagli amici dell’ex cantante degli Smash Mouth, tuttavia, la perdita segnò per sempre Harwell che cominciò a darsi all’alcol, ricadendo in vecchie abitudini. Fonti citate da Tmz hanno rivelato che avesse anche fatto uso di sostanze stupefacenti.

Il messaggio di cordoglio della band

Distrutto dall’alcol e a causa dei problemi che aveva a cuore e fegato, Harwell lasciò la band che aveva fondato nel 1994 insieme a Greg Camp, Kevin Coleman e Paul De Lisle nel 2021.

Nella loro carriera, gli Smash Mouth hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e ottennero una nomination ai Grammy. Tra le loro canzoni più famose ci sono All Stars e I’m a Believer, entrambe contenute nel film di animazione Shrek.

“Steve Harwell era vero americano. Un personaggio più grande della vita stessa, che si è alzato nel cielo come un fuoco d’artificio”. Con queste parole, gli Smash Mouth hanno ricordato l’amico prematuramente scomparso. “Steve dovrebbe essere ricordato per la sua incrollabile concentrazione e l’appassionata determinazione nel raggiungere la vetta della celebrità nel pop. E il fatto che abbia raggiunto questo obiettivo quasi impossibile con un’esperienza musicale molto limitata rende i suoi successi ancora più eccezionali. I suoi unici strumenti erano un fascino e un carisma irrefrenabili, la sua ambizione impavida e spericolata. Una vita vissuta a tutto gas, bruciando brillantemente attraverso l’universo prima di spegnersi”.