Stroncato da un infarto fulminante, lo storico massaggiatore Umberto Inselvini è morto in Spagna: lutto nel mondo del ciclismo italiano.

Umberto Inselvini è morto per un infarto fulminante: la drammatica notizia è stata annunciata nella giornata di venerdì 27 gennaio dall’Astana, in ritiro ad Altea, in Spagna.

Morto Umberto Inselvini, addio allo storico massaggiatore dell’Astana stroncato da un infarto

Si è spento in Spagna lo storico massaggiatore Umberto Inselvini. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che l’uomo sia morto a causa di un infarto mentre si trovava al ritiro dell’Astana ad Altea. Nello specifico, fonti della squadra hanno raccontato alla Gazzetta che Inselvini avrebbe accusato alcuni dolori durante il pranzo, per poi essere stroncato da un arresto cardiaco fulminanti.

Il massaggiatore si stata preparando per partire per il Saudi Tour, una breve corsa ciclistica a tappe che partirà il prossimo 30 gennaio.

Carriera e collaborazione con l’Astana

Inselvini, classe 1958, ha cominciato a far parte del gruppo dell’Astana nel 1988, diventandone lo storico massaggiatore.

Nel corso della sua carriera, ha avuto la possibilità di lavorare con molti campioni del mondo del ciclismo come, ad esempio, Claudio Chiappucci e Marco Pantani.

Più recentemente, invece, ha collaborato con Fabio Aru.

Spesso, inoltre, Inselvini aveva anche fatto parte del team della Nazionale italiana ai Mondiali.