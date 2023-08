Era ancora piena notte quando dalla Russia arriva la notizia che un nuovo attacco di droni è stato lanciato su Mosca da parte dell’Ucraina. Le tensioni tra i due Paesi dell’Est Europa continuano e nelle ultime ore Kiev ha messo in difficoltà le forze di difesa aerea russe attaccando sulle aree di Odintsovo e Narofominsk.

Russia, sventato l’attacco di droni dell’Ucraina su Mosca

“Secondo dati provvisori, non ci sono vittime a seguito dell’attacco di droni contro un palazzo nel quartiere Iq della città di Mosca. La vetrata della struttura al livello del 17mo piano ha subito danni” – fa sapere attraverso la Tass una fonte dei servizi di emergenza della capitale russa. L’attacco di droni ucraini, dunque, è stato sventato, ma non del tutto. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, infatti, ha spiegato che: “Diversi droni sono stati abbattuti mentre cercavano di dirigersi verso la capitale, ma uno ha colpito lo stesso grattacielo dell’ultima volta.” Per ragioni di sicurezza per qualche ora l’aeroporto di Vnukovo è stato chiuso e le partenze e arrivi degli aerei sono stati spostati presso altri scali.

Attacco contro le navi russe nel Mar Nero

Fonti russe, inoltre, hanno dichiarato che un altro attacco di droni ucraini è stato bloccato nella notte. In questo caso, gli ucraini avevano provato a colpire con tre droni marini alcune motovedette situate nel Mar Nero: “I droni sono stati distrutti e anche questo attacco sventato” – spiegano in un comunicato ufficiale dal ministero della Difesa.