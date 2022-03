Mosca, la denuncia di Zakharova: “In molti Paesi è in atto una persecuzione contro i russi”

La portavoce del ministero degli Esteri russo denuncia una situazione spiacevole che si sta verificando in tutto il mondo: "I russi sono perseguitati"

Guerra in Ucraina, cosa sta accadendo nel resto del mondo

Mentre l’avanzata russa non accenna ad arrestarsi e anzi prosegue nell’invasione ai danni dell’Ucraina, in tutto il mondo i cittadini originari di quel Paese sarebbero vittima di vere e proprie persecuzioni.

Ad affermarlo è Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri del Cremlino: “Quello che si sta facendo ora non e’ nemmeno contro i diplomatici, ma solo contro i cittadini del nostro Paese, di etnia russa, questa è una vera persecuzione che si sta diffondendo senza sfumature politiche in molti Paesi del mondo.” La donna ha pronunciato queste parole in diretta sul canale televisivo Rossiya 1.

La situazione di Kiev e la telefonata fra Putin e Macron

In Ucraina, nel frattempo, la capitale Kiev è rimasta sotto il controllo ucraino, nonostante i continui bombardamenti da parte delle truppe russe. Nel pomeriggio c’è stata anche una telefonata della durata di quasi due ore tra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. Il leader russo ha spiegato che Kiev ancora: “Non rispetta gli accordi raggiunti sull’evacuazione della popolazione civili.”