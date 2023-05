Durante il media-day dedicato alle tre finali UEFA, il tecnico José Mourinho ha parlato del suo amore per la Roma e del suo futuro nella società.

Mourinho è pronto a giocare la finale di Europa League

Si è tenuta una prima conferenza stampa in vista della finale di UEFA Europa League, che la Roma giocherà a Budapest mercoledì 31 maggio alle ore 21:00, contro il Siviglia, che ha eliminato la Juventus in semifinale. E il tecnico della squadra della Capitale, José Mourinho, è stato il protagonista al microfono, come spesso gli succede:

«Non è merito mio se siamo a questo punto. È merito dei ragazzi. In questo momento non penso a cosa succederebbe all’indomani della finale. Se saremo in Champions, se saremo in un’altra coppa. Il mio focus è tutto su questa partita. E anche un minimo su quella precedente di Firenze, che sarebbe stato meglio non giocare».

Mourinho e il rapporto con le tifoserie

Poi lo “Special One“, incalzato da alcuni giornalisti in sala, ha risposto alla domanda legata alla tifoseria della Roma e, più in generale, al rapporto che nelle esperienze da allenatore lo ha legato alle varie città: