Multa di 100 euro a un No Vax di Salerno, ma è morto 15 anni fa

La raccomandata è arrivata a sua madre, che ha spiegato tutto su quella multa di 100 euro a suo figlio, un "No Vax" di Salerno morto da prima del covid.

Una multa di 100 euro è arrivata a un No Vax di Salerno, solo che il destinatario non poteva essere un no vax dato che quando era morto non c’erano ancora né il coronavirus né i vaccini contro il medesimo. Il surreale abbaglio relativo a casi di persone sanzionate per le norme anti covid ma decedute non sarebbe il solo, tanto che assieme a Salerno nella sola Campania ne sarebbe stato censito uno uguale a Napoli.

Multa ad un “No vax” morto

L’uomo di Nocera Inferiore a cui è stata indirizzata una multa di 100 euro per non essersi vaccinato contro il Covid e quindi ritenuto un no vax sanzionabile in base ai legiferati del governo in carica era morto da 15 anni. La raccomandata è arrivata a casa della madre del defunto, una persona che oggi avrebbe avuto 52 anni e che quindi, in ipotesi, rientrerebbe in uno dei criteri di sanzionabilità.