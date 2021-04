Vittorio Mercadante stroncato da aneurisma cerebrale: il giovane calciatore aveva solamente 23 anni.

Vittorio Mercadante aveva solo 23 anni ed era un giovane calciatore. È stato stroncato da un aneurisma cerebrale. La morte del ragazzo ha sconvolto la comunità di Bellizzi (Salerno) e la società calcistica Asd Montecorvino Rovella. A dare notizia della morte del 23enne è stata la stessa squadra di calcio di cui Mercadante faceva parte.

Il giovane è spirato dopo un malore improvviso. Vittorio Mercadante è descritto da Ilroma.net come un “ragazzo straordinario, disponibile in campo e fuori”.

L’Asd Montecorvino Rovella, profondamente addolorata dalla prematura dipartita di Vittorio, nelle figure dei presidenti Angelo Cavallo, Mario Manzo e Stefano Delli Bovi, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del giovane. La squadra scrive: “Sarai sempre in campo con noi”. Mercadante aveva due grandi passioni: il calcio e lo sport.

Il ragazzo era molto conosciuto. In sua memoria sono giunti numerosi messaggi di cordoglio.

Stroncato da aneurisma cerebrale, il ricordo del sindaco Volpe

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello da parte del primo cittadino Mimmo Volpe, sindaco di Bellizzi, cittadina originaria di Vittorio Mercadante: “Ti avvolge tanta tristrezza e amarezza. No. Non si può volare via a soli 23 anni. La tua giovane età non ti ha privato di farti volere bene ed apprezzare per la tua immensa disponibilità.

Un abbraccio forte ai suoi cari, ai suoi fratelli, alla Mamma e al Papà. La nostra comunità si stringe intorno al vostro inconsolabile dolore. Ciao Vittorio. Che la terra ti sia lieve”.

Stroncato da aneurisma cerebrale: il calcio, la più grande passione di Vittorio

Appresa la notizia della morte di Vittorio Mercadante, sono numerosi i messaggi di cordoglio circolanti sui social in ricordo del ragazzo. Tra questi riportiamo quello della società calcistica di cui il 23enne faceva parte: “L’Asd Montecorvino Rovella Calcio profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che è scomparso il calciatore Vittorio Mercadante. Ragazzo straordinario, disponibile in campo e fuori. La società, ancora sotto shock, nelle figure dei Presidenti Angelo Cavallo, Mario Manzo e Stefano Delli Bovi, esprime il proprio cordoglio alla famiglia del giovane Vittorio. Sarai sempre in campo con noi: Ciao Vittorio”.

Stroncato da aneurisma cerebrale, un’altra tragedia sconvolge la regione Campania

Oltre a quella di Vittorio Mercadante, morto a causa di un aneurisma cerebrale, Corriere Ce segnala un’altra tragedia che ha colpito la regione Campania di recente, ovvero, quella di Angelo Nocerino a Portici (Napoli). Il ragazzo aveva solo 21 anni. Giovanissimo. Studiava all’università Suor Orsola Benincasa. A portarlo via un infarto fulminante.