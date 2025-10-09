La vittima, di anni 39, soffriva di crisi epilettiche e sarebbe morta per arresto cardiaco: i fatti.

Una donna di 39 anni è morta in ospedale a Napoli, dove era stata sedata e legata. La famiglia ha sporto denuncia.

All’ospedale del Mare di Napoli, una donna di 39 anni è morta dopo che era stata sedata e legata alla barella perché infastidiva i pazienti.

La vittima soffriva di crisi epilettiche, è andata in arresto cardiaco ed è deceduta. Questo è accaduto lo scorso 12 di settembre, quando la donna era arrivata in ospedale in stato di alterazione per via dell’alcol che aveva assunto. Per questo motivo fu decisa la contenzione poiché, da ciò che si legge nei referti, si alzava dal letto “arrecando fastidio agli altri degenti”. Ora la famiglia ha deciso di denunciare l’ospedale.

All’ospedale del Mare di Napoli, come abbiamo, visto, una donna di 39 anni è morta. La vittima era stata legata e sedata alla barella perché infastidiva gli altri pazienti. E’ poi deceduta a causa di un arresto cardiaco. La famiglia della 39enne ha deciso di presentare una denuncia in Procura, al fine di accertare le cause della morte della donna. L’avvocato della famiglia, Amedeo Di Pietro, ha già trasmesso un esposto in cui vi è evidenziato che “la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire.”