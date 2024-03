Un viaggio trasformato in tragedia per un giovane tifoso dei Rangers. Dopo aver assistito alla partita di andata degli ottavi di Europa League contro il Benfica a Lisbona, il venticinquenne Thomas McAllister ha perso la vita in un incidente di cui al momento si conoscono pochi dettagli.

La tragedia in una foto

Prima della partita, Thomas aveva condiviso su Facebook una foto che lo ritraeva sorridente insieme a due amici a Lisbona. Nessuno di loro avrebbe potuto prevedere l’oscuro destino che attendeva Thomas, né avrebbero mai immaginato che quella foto sarebbe stata l’ultimo ricordo tangibile di lui.

Il cordoglio del club

Il Rangers Football Club ha pubblicato una dichiarazione ufficiale esprimendo il proprio dolore per la perdita di Thomas. Hanno descritto l’incidente come “tragico” e hanno assicurato che sarebbero rimasti in contatto con le autorità portoghesi e britanniche per fornire ogni assistenza necessaria alla famiglia del giovane tifoso.

Il dolore dei tifosi

La notizia della morte di Thomas ha suscitato un’ondata di cordoglio sui social media, con molti che hanno espresso incredulità e tristezza per la perdita di una vita così giovane. Lo shock è stato palpabile tra coloro che avevano conosciuto Thomas o che avevano seguito la sua storia attraverso i canali social.