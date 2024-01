La Procura di Roma ha chiuso il caso riguardante il presidente De Laurentiis e le presunte plusvalenze. L’indagine riguardava in particolare l’ingaggio di Victor Osimhen nel 2020, acquistato per 71,2 milioni di euro dal club francese Lille.

Napoli, De Laurentiis verso il processo per falso in bilancio

“Si è chiusa l’inchiesta che era stata archiviata con il riferimento a ipotesi di reati tributari. Ora leggeremo le carte dell’inchiesta, ricordo che questo di oggi non è un rinvio a giudizio ma una chiusura di indagini” ha dichiarato all’Ansa Fabio Fulgeri, legale di De Laurentiis, spiegando che “Tendenzialmente il falso in bilancio nella propria ipotesi originaria di reato nasce per l’idea di frodare il fisco, ma in questo caso ciò non è avvenuto, è un’ipotesi già esclusa dai magistrati a Napoli. Rimane però in piedi l’indagine. Ricordo che quello di oggi non è un rinvio a giudizio, ma un avviso che le indagini sono state concluse e ora possiamo prendere visione degli atti per poi cominciare a spiegare la nostra difesa formale davanti al pm. Credo che nella prossima settimana, da giovedì in poi, potremo leggere gli atti e vedremo di spiegare le nostre ragioni“. L’accusa è stata affidata ai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, coadiuvati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

Il caso Osimhen

L’attaccante nigeriano è arrivato in Italia per oltre 70 milioni di euro. La trattativa tuttavia comprendeva anche altri calciatori del Napoli che sono andati a giocare nel nord della Francia per cifre non corrispondenti alle loro prestazioni. Infatti, solo il portiere Karnezis è entrato in prima squadra. Si sospetta quindi che i loro salari siano stati sopravvalutati per cercare di gonfiare le plusvalenze. La Guardia di Finanza ha raccolto per prima i documenti che dimostravano una potenziale frode di bilancio e ha informato la Procura di Napoli, che ha aperto il caso. Osimhen è diventato un giocatore chiave per la squadra partenopea, sin dal suo arrivo nel 2020, e ha guidato gli azzurri al titolo di Serie A nella scorsa stagione, segnando 26 gol in 32 presenze.