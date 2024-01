Daniele De Rossi, il nuovo allenatore della Roma, ha suscitato emozioni intense durante la sua presentazione ufficiale prima della partita contro il Verona.

Calcio, Roma: le prime parole di De Rossi da allenatore

Anche se ha affrontato situazioni simili molte volte in passato, l’atmosfera oggi è completamente diversa. Nella conferenza stampa pre-partita, De Rossi è apparso da solo, con uno sguardo fiero e la testa alta, in netto contrasto con l’annuncio del CEO Guido Fienga sull’azienda che ha deciso di non rinnovare il suo contratto da giocatore.

La scelta della società di puntare su De Rossi come allenatore ha generato ampie discussioni, tuttavia, l’ex capitano ha espresso chiarezza nelle sue intenzioni: desidera essere trattato come un allenatore, non come una bandiera o una leggenda, evitando ruoli cerimoniali come il giro di campo con il lupo Romolo.

Calcio, Roma: la determinazione di De Rossi

La sua determinazione è evidente quando afferma che si impegnerà al massimo per meritare la conferma attraverso le sue prestazioni sul campo, senza sfruttare la sua precedente posizione di capitano. De Rossi si presenta come un professionista deciso, disposto a giocarsi questa nuova sfida fino alla fine, cercando di dimostrare il proprio valore attraverso il lavoro sul campo anziché basarsi sul passato.