Napoli, Emy Buono aggredita da una ragazza: "Il suo fidanzato mi ha corteggiata. Era gelosa"

La modella napoletana Emy Buono, nota al pubblico per aver partecipato a programmi come “Ti spedisco in convento” e “La Pupa e il Secchione”, ha rivelato di essere stata vittima di un’aggressione mentre si trovava in un locale di Napoli. A raccontarlo è stata la stessa ragazza che a Fanpage.it, ha spiegato ciò che le è successo: “Il fidanzato mi ha corteggiata e lei era gelosa”. La ragazza non ha riportato fortunatamente gravi conseguenze.

Emy Buono vittima di un’aggressione in un locale: cosa è successo

La ragazza ha raccontato che un ragazzo le si era avvicinato. Ciò avrebbe scatenato la gelosia da parte della fidanzata che, a quel punto, le avrebbe lanciato di tutto, compresi grossi pezzi di ghiaccio. A seguito di ciò le si è rotto il labbro, ma poi ha fatto in tempo ad andare via dal locale. Attraverso delle storie pubblicate su Instagram Emy Buono ha mostrato le conseguenze di ciò che le è successo: “riesco solo a dire se avete fidanzate gelose statevi a casa, che fate meglio”, ha scritto in una di queste.

Il racconto dopo lo spogliarello per il Napoli: “Mi sono sentita stuprata”

Nei mesi scorsi il nome di Emy Buono era balzato alla cronaca nazionale perché, in seguito alla vittoria dello scudetto del Napoli, aveva deciso di spogliarsi. Sui social aveva tuttavia raccontato di non aver vissuto bene quei momenti: “Ciao, come state? Io oggi abbastanza meglio. Sono stata abbastanza triste in questi giorni dato tutte critiche che ho ricevuto. Ma anche riguardando tutti i video che ho guardato. Mi sono sentita stuprata, praticamente. Perché è vero che mi sono denudata, ma non è che ho voluto dare il mio corpo in pasto alle persone”.