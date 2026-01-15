A Napoli, una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla testa da un monopattino lanciato da un’altezza di circa 7 metri, precipitato da un parcheggio vicino allo Stadio Maradona a Fuorigrotta. Sul posto sono intervenuti immediatamente soccorsi e polizia, che hanno avviato indagini per ricostruire l’accaduto.

Grave incidente a Fuorigrotta: donna colpita da un monopattino

Una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata centrata alla testa da un monopattino precipitato da un’altezza di circa 7-8 metri nei pressi di un parcheggio vicino allo Stadio Maradona, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La vittima avrebbe riportato anche lesioni a una spalla ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dove si trova in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 sia gli agenti del commissariato di polizia San Paolo, che hanno prestato i primi accertamenti e accompagnato la donna in ospedale.

Donna colpita da un monopattino: indagini in corso tra incidente e gesto intenzionale

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l’accaduto. Non viene esclusa alcuna ipotesi: il monopattino potrebbe essere caduto accidentalmente oppure essere stato lanciato deliberatamente. A prospettare questa possibilità sarebbe stata la stessa donna ferita.

Secondo quanto riportato da Fanpage, dai primi rilievi degli agenti emerge che il mezzo sarebbe effettivamente stato lanciato deliberatamente. Le indagini proseguono con l’obiettivo di chiarire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili.