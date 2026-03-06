Non si placa la rabbia e il dolore per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli. Davanti alla struttura, tante persone hanno lasciato dei peluche in ricordo del bimbo, peluche che però sono stati rubati.

“Lo fanno tutti”: rubati i peluche lasciati davanti al Monaldi di Napoli in ricordo di Domenico

Ieri, 5 marzo 2026, si sono tenuti i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo morto dopo che gli era stato trapiantato un cuore “bruciato”. Dalla tragica scomparsa del piccolo, davanti all’ospedale Monaldi di Napoli tante persone hanno deciso di lasciare fiori e pupazzi, in suo ricordo ma, purtroppo, ecco cosa è successo. Un episodio davvero increscioso raccontato a “Ore 14“. Durante il collegamento da Napoli, dall’esterno del Monaldi, l’inviata ha raccontato che poco prima una donna si era avvicinata proprio alla moltitudine di fiori e peluche lasciati in ricordo del bimbo, portandosi via un pupazzo. Alla domanda della giornalista sul perché lo stava facendo, la donna ha risposto: “Tanto lo fanno tutti.” Un gesto davvero senza giustificazioni, sena rispetto verso un bambino di soli due anni che non c’è più e di una famiglia distrutta dal dolore.

Morte Domenico Caliendo: continuano le indagini

Nel frattempo l’inchiesta giudiziaria sulla morte di Domenico Caliendo, che vede al momento 7 medici indagati, sta proseguendo. Al momento ricordiamo che l’autopsia ha escluso che il cuore trapiantato al bambino fosse stato danneggiato in fase di espianto a Bolzano. Sia sul cuore innescato sia su quello che è stato espiantato a Domenico verranno fatti ulteriori accertamenti.