Un uomo di 80 anni ha sparato alla moglie e si è barricato in casa a Bacoli, in provincia di Napoli. Sul posto un negoziatore dei carabinieri.

Napoli, spara alla moglie e si barrica in casa: interviene il negoziatore

Un uomo di 80 anni ha sparato due colpi di pistola contro la moglie. Dopo aver compiuto il terribile gesto, l’uomo ha deciso di barricarsi nella sua abitazione di via Terme Romane. Il fatto è accaduto questa mattina, 22 agosto, a Bacoli, in provincia di Napoli. L’operazione al momento è ancora in corso. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, con un negoziatore del Comando Provinciale di Napoli, che sta cercando di convincere l’uomo ad uscire di casa e consegnare l’arma.

La donna è ricoverata in prognosi riservata

Secondo una prima ricostruzione, la donna, di 77 anni, sarebbe stata ferita all’esterno dell’abitazione, per poi essere soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita. Dopo averla ferita, l’80enne è rientrato in casa e si è chiuso dentro, ancora armato. I motivi del gesto sono ancora sconosciuti, ma potrebbe trattarsi del violento epilogo di una lite tra marito e moglie.

Non è ancora chiaro se la pistola fosse detenuta legittimamente.