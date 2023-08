La terra trema ancora tra Napoli e Pozzuoli: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro a Campi Flegrei. La scossa è stata avvertita in modo chiaro in zona e nei comuni vicini all’epicentro nella serata di ieri. Molti utenti hanno segnalato su X (ex Twitter), ma dalle prime informazioni che arrivano non ci sarebbero stati danni a persone o cose.

Napoli, terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.6

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verifica a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato nella serata di ieri, domenica 27 agosto, alle ore 23:14. La scossa è stata segnalata in prima battuta dai sismografi dell’INGV, poi tanti utenti hanno raccontato la loro esperienza su X. La popolazione ha potuto sentire indistintaente la scossa, nonostante l’entità del terremoto non sia stata fortunatamente troppo importante, perché lo stesso si è sviluppato ad una profondità di circa 2.92 chilometri. La terra ha tremato lungo la fascia costiera, da Pozzuoli fino a Bacoli e Monte di Procida.

Terremoto ai Campi Flegrei: una zona sismica

Come sappiamo, la zona di Napoli, e in particolare quella dei Campi Flegrei, è particolarmente attiva dal punto di vista sismico. Che si tratti di un singolo terremoto o di uno sciame sismico, nel 2023 si sono verificati già diversi episodi simili a quello di ieri, fortunatamente però in nessuna circostanza ci sono stati danni importanti.