Natalia Paragoni, critiche per le foto senza veli: "Depravata"

Ora che ha dato alla luce sua figlia Ginevra Natalia Paragoni ha deciso di pubblicare alcuni scatti sui social per dire addio al suo pancione ma ha finito per essere travolta da una valanga di critiche.

Natalia Paragoni: le foto senza veli

Nelle ultime ore Natalia Paragoni ha condiviso sui social alcune foto in cui è ritratta col pancione e completamente senza veli. “Bye bye pancia”, ha scritto la fidanzata di Andrea Zelletta, che nei giorni scorsi è diventata mamma della piccola Ginevra, sua prima figlia. Nelle ultime ore la stessa Natalia ha raccontato ai fan dettagli e retroscena relativi a questi primi giorni da lei trascorsi insieme alla bambina, di cui sembra essere più felice che mai.

“Le domande più frequenti che mi faccio sono: Sono in grado? Potrò farcela? Sono un po’ assente, ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita, ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri, negativi e positivi. Piango sempre, come non mai”, ha confessato via social l’influencer, che non manca di aggiornare quotidianamente i fan sulle sue condizioni e sulla sua vita accanto alla bambina appena nata. In tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più.