Natalia Paragoni è incinta: il tenero annuncio via social

Natalia Paragoni è incinta: il tenero annuncio via social

Natalia Paragoni è incinta: il tenero annuncio via social

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno annunciato attraverso i social di essere in attesa del loro primo figlio.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato via social di essere in attesa del loro primo figlio.

Natalia Paragoni è incinta

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno confermato un rumor che già impazzava in rete da alcune settimane: l’influencer aspetta il suo primo figlio insieme al compagno, conosciuto a Uomini e Donne esattamente 4 anni fa. La coppia ha dato l’annuncio con alcuni teneri scatti via social e dove Natalia sembra già mostrare un pancino evidente. Agli amici più intimi la notizia è stata data il 24 dicembre, giorno del compleanno dell’influencer.

Natalia e Andrea sono più felici e innamorati che mai, e nel loro post d’annuncio hanno scritto: “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”.

I fan avevano già sospettato qualcosa in merito alla gravidanza quando, nei giorni scorsi, Natalia aveva dichiarato via social di avere delle voglie.

Lei e Andrea Zelletta realizzeranno preso il sogno di formare una famiglia, e già in passato l’ex gieffino non aveva fatto segreto di aver trovato in Natalia la persona con cui un giorno avrebbe voluto avere dei figli.

La Paragoni in passato non ha nascosto il dolore provato a causa di un aborto spontaneo, e oggi finalmente sembra che accanto al suo fidanzato sia riuscita a trovare la vera serenità.