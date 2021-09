Natalia Paragoni, lo sfogo: “Chiudo i social, stanno cercando di danneggiarmi”

Natalia Paragoni si è sfogata per una vicenda che rischia di compromettere il suo lavoro sui social.

Natalia Paragoni si è sfogata via social perché, nelle ultime ore, sarebbe stato secondo lei attivato un bot sul suo profilo Instagram. L’influencer ha affermato che la vicenda la potrebbe costringere a chiudere il suo profilo da migliaia di visualizzazioni.

Natalia Paragoni: lo sfogo

Natalia Paragoni ha annunciato ai fan di aver notato delle attività sospette sui suoi canali social e si è detta convinta della presenza di un bot attivato per compromettere i suoi profili ufficiali. L’influencer – insieme alla sua agenzia – starebbe dunque valutando di chiudere i suoi profili: “Ciao a tutti, volevo rendervi partecipi dell’incresciosa situazione che sto vivendo. Da ieri ho notato una crescita spropositata del numero dei miei follower, temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o peggio ancora per arrecarmi un danno.

Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa. Credetemi, sono molto arrabbiata e dispiaciuta. Vi terrò aggiornati”, ha dichiarato. Secondo quanto sostenuto da Natalia avrebbe subito una sorta di attacco da parte di follower finti e questo potrebbe comprometterebe la sua “autorità” come fenomeno social. Al momento non è chiaro se la vicenda ha avuto altri sviluppi e i profili della fidanzata di Andrea Zelletta risultano tutt’ora in funzione.

Natalia Paragoni: la vita privata

Natalia Paragoni ha conosciuto il suo fidanzato nel dating show di Maria De Filippi e oggi la storia tra i due – nonostante le ipotesi delle malelingue – sembra provedere a gonfie vele. Andrea Zelletta ha affermato di essere convinto che Natalia sia la donna giusta per lui e ha fatto sapere di essere intenzionato a sposare la fidanzata.

Natalia Paragoni: il libro e i drammi

Di recente l’influencer e modella ha pubblicato il suo primo libro, La vita secondo Naty, in cui ha parlato dei problemi e delle difficoltà da lei vissuti in passato.

In particolare Natalia ha raccontato dei suoi disturbi legati alla dislessia e, a seguire, ha confessato di aver subito un aborto quando era poco più che adolescente. Oggi la ragazza sembra essere riuscita a trovare la serenità accanto al fidanzato Andrea Zelletta e grazie alla sua professione d’influencer (che l’ha resa una dei volti più famosi dei social in Italia).