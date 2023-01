Nathan Falco vuole seguire le orme del padre, Briatore: "Lo assumerei subito"

Nathan Falco Briatore ha partecipato a Pitti Uomo 103 insieme ai suoi genitori, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, e ha parlato della capsule realizzata insieme a suo padre e dei suoi sogni per il futuro.

Nathan Falco vuole seguire le orme di Briatore

Nathan Falco Briatore ha solamente 12 anni ma a quanto pare ha già le idee ben chiare per il futuro: il giovane figlio di Elisabetta Gregoraci e di Flavio Briatore è uno dei Ceo più giovani al mondo (amminista infatti un’azienza che crea orsi miliardari in Nft), ha appena realizzato una capsule collection insieme a suo padre e, a quanto pare, intende seguirne le orme.

“Voglio sperimentare un po’, ma secondo me continuerò quello che fa papà”, ha ammesso, mentre per quanto riguarda la sua azienda in Nft ha aggiunto: “Sta andando bene, però è un po’ calata perché l’ETH, ovvero la moneta degli Nft, sono andati un po’ giù”.

Briatore, che era presente all’evento, ha sottolineato il suo orgoglio verso suo figlio e ha affermato: “Lui è bravo, quindi se come ha detto lui vuol seguire il lavoro che faccio io sono contento.

È molto bravo perché conosce già i dettagli e per l’età che ha lo assumerei già adesso”.

Flavio Briatore non ha mai fatto segreto di voler lasciare un giorno le redini del suo impero a Nathan Falco, e lui ed Elisabetta Gregoraci continuano a mantenere la famiglia unita (nonostante la loro separazione) proprio per il bene del bambino, legatissimo ad entrambi i genitori.