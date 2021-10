Nations League, Italia-Spagna 0-1: gol di Ferran Torres

Allo stadio di San Siro con Italia-Spagna prendono il via le fasi finali della Nations League. Chi scenderà in campo alle 20.45.

Allo Stadio di San Siro ci prepareremo ad assistere ad una vera e propria sfida tra titani. Alle 20.45 prenderà il via il match valido per la fase finale di Nations League Italia-Spagna. In campo si segnala la presenza di Bernardeschi che farà da falso nove.

Ad affiancarlo Chiesa e Insigne.

Nations League Italia Spagna, la formazione ufficiale

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne. Allenatore: Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, M. Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia. Allenatore: Luis Enrique

Nations League Italia Spagna, fischi durante l’inno spagnolo

Sia durante l’ingresso allo stadio della squadra spagnola, sia durante l’esecuzione dell’inno si sono uditi distintamente fischi da parte della tifoseria italiana.

Grande partecipazione del pubblico invece durante l’esecuzione dell’inno di Mameli.