La Nato ha schierato aerei militari di sorveglianza in Lituania per monitorare eventuali iniziative russe. I primi due aerei sono arrivati giovedì scorso.

Nato, aerei militari al confine con la Lituania: “Monitoriamo possibili iniziative russe”

La Nato ha schierato aerei di sorveglianza del sistema di allarme e controllo aereo a Siauliai, in Lituania, “per monitorare l’attività militare russa vicino ai confini dell’Alleanza“. I primi due aerei sono arrivati giovedì, come si legge in un post condiviso dalla Nato su X.

Nato, aerei militari al confine con la Lituania: “Attenzione sull’ambiente di sicurezza della regione del Mar Baltico”

“La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha aumentato la nostra attenzione sull’ambiente di sicurezza nella regione del Mar Baltico” ha dichiarato il portavoce ad interim dell’Alleanza, Dylan White. “I nostri sistemi Awacs sono in grado di rilevare aerei e missili a centinaia di chilometri di distanza, il che li rende una capacità fondamentale di allerta precoce per la Nato” ha aggiunto il portavoce.