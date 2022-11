Un uomo di 86 anni sta cercando un giardino in affitto per poter stare nudo in mezzo alla natura, mantenendo la sua privacy.

Naturista 86enne cerca un giardino in affitto per poter passare del tempo nudo nella natura

Una richiesta di affitto molto particolare ha sorpreso tutti. Un uomo di 86 anni sta cercando disperatamente un giardino da affittare per trascorrere un po’ di tempo immerso nella natura, completamente nudo. In realtà lui ha già uno spazio verde fuori dalla sua abitazione, ma è in mezzo alle case e teme di essere visto dagli altri residenti. Il naturista, Stuart Haywood, spera di potersi rilassare nudo nella natura, come è abituato a fare dal 2008, cercando sempre giardini al riparo da occhi indiscreti. L’uomo ha dichiarato che ha iniziato a girare nudo nella natura mentre aspettava una sessione di disegno dal vivo.

“Posso farlo” ha pensato e così ha iniziato questo particolare hobby. L’unica persona ad averlo visto nudo fino a quel momento era sua moglie, Rhona.

Naturista cerca giardino: “Mi sento sollevato quando posso togliermi i vestiti”

La coppia di coniugi va in vacanza in un villaggio per naturisti, vicino a Skegness, in Inghilterra, per due settimane l’anno. Rhona non ama spogliarsi, non le dà fastidio essere circondata da persone che stanno senza vestiti.

Questo hobby ha sicuramente rafforzato la coppia. Nel villaggio hanno rinnovato i loro voti di matrimonio, con un sacerdote, ovviamente anche lui nudo. I due coniugi sentono l’età che avanza e per loro è troppo faticoso affrontare il viaggio fino Skegness, per questo cercano un altro luogo in cui lui può rilassarsi, nudo. “Mi sento sollevato quando posso togliermi i vestiti. È una sensazione di libertà. Non sei mai troppo vecchio per spogliarti e non ti dovresti mai vergognare del tuo corpo” ha dichiarato l’uomo.