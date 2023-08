Nazionale, Gravina risponde a Mancini: "Offensivo verso di me"

Roberto Mancini ha annunciato circa 10 giorni fa il suo addio alla Nazionale azzurra. L’ormai ex CT ha svelato quali sono i motivi che lo hanno spinto ad un abbandono arrivato forse nel momento meno atteso. Una delle motivazioni elecate da Mancini era legata al suo rapporto, evidentemente non più idilliaco, con il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Nazionale, la risposta di Gravina a Mancini: “Parole offensive verso di me”

Gabriele Gravina rompe il silenzio e risonde alle ultime dichiarazioni di Roberto Mancini: “Le sue sono state dichiarazioni sconfortanti, inappropriate e offensive nei miei confronti. Ci sono rimasto male. Non porto rancore, ma i tempi di questo divorzio mi lasciano perplesso.” Il presidente della FIGC ha poi proseguito parlando ancora dell’ex CT: “Non mi ha mai detto che voleva andarsene. È stato un fulmine a ciel sereno. Ho sentito parlare di dimissioni per la prima volta dalla moglie, Silvia Fortini, che è il suo avvocato, il giorno prima che arrivasse negli uffici della Federcalcio una pec formale. Considerati i rapporti personali avrei apprezzato di più se Mancini mi avesse espresso la sua volontà guardandomi negli occhi.”

L’intervento diretto nello staff: Gravina smentisce

Infine, il riferimento alla presunta richiesta di un cambio di staff per l’allenatore: “Questa poi è grossa. Solo Evani, che non ha accettato un altro ruolo, era uscito. Peraltro, stiamo parlando di un allenatore che faceva parte degli organici federali ed è entrato prima di Roberto. Gli altri sono rimasti.” Infine, l’augurio di una possibile retromarcia di Mancini: “Spero che riveda la sua posizione. Anzi, vado oltre e vi dico: chiamatelo perché non posso credere che si sia espresso così.”