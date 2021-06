Sui social si sprecano i commenti relativi alla nuova divisa della Nazionale Italiana per Euro 2020: l'ironia sulla mise firmata Giorgio Armani

In previsione di Euro 2020, l’Italia ha reso note le foto ufficiali con la divisa di gioco e il completo firmato Giorgio Armani. Gli scatti pubblicati dalla Nazionale di Roberto Mancini hanno tuttavia sollevato un certo dibattito ironico sui social.

La Nazionale derisa sui social

Se la nuova maglia dei calciatori in campo non ha fatto discutere più di tanto, ha invece diviso in maniera più evidente il completo presentato per la prima volta durante lo show di Amadeus “Sogno Azzurro”. In occasione della gara inaugurale contro la Turchia del prossimo 11 giugno 2021, gli Azzurri debutteranno allo stadio Olimpico di Roma vestendo la consueta casacca firmata dallo sponsor tecnico Puma.

Fuori dal campo, tuttavia, la divisa ufficiale e i capi non tecnici sono stati concertati dal noto stilista insieme alla stessa Puma.

volevo fare i miei complimenti allo stilista della nuova divisa della nazionale italiana di calcio, praticamente una squadra dì chef. — Alessandro Spolvi (@ASpolvi) June 2, 2021

Il completo principale prevede dunque un pantalone nero spezzato da una giacca grigio/argentata, mise che ha subito causato non poca ilarità tra i fan.

Sui social c’è stato infatti chi ha paragonato i giocatori a dei marinai o a dei camerieri, fino ad alcuni utenti che si sono persino spinti a identificarli con il team dei concorrenti di MasterChef!