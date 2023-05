Filippo Neviani, in arte Nek, è tornato nella sua città natale, Sassuolo, per aiutare i suoi conterranei a spalare il fango che si è accumulato a causa della violenta alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Il cantante ha anche dato la carica ai volontari cantando le sue canzoni.

Emilia Romagna, il cantante Nek aiuta a spalare il fango

Nek non poteva starsene con le mani in mano mentre vedeva la sua terra sommersa dal fango. Armato di pala e carriola, allora, è diventato uno dei cosiddetti angeli del fango. Da cittadino volontario ha indossato gli abiti più comodi e ha aiutato le popolazioni colpite dall’alluvione a buttare via i disastri che il maltempo ha causato.

Il post su Instagram di Nek

Il cantante di Sassuolo ha postato anche foto e video su Instagram nelle quali ha documentato la situazione in cui versa la città in cui stava lavorando come volontario. Nek, inoltre, ha anche invitato i suoi follower e gli utenti di Instagram a donare per aiutare le persone colpite dall’alluvione. Nella descrizione del suo post ha scritto:

“L’UNIONE FA LA FORZA!! Abbraccio tutti i volontari e tutte le persone che instancabilmente si mettono a disposizione e in modo particolare i miei compagni del VOS (volontari della sicurezza di Sassuolo)”.

Poi ha allegato l’Iban e la causale a cui destinare la donazione.