Arriverà Natale senza nuvole e le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà.. La profezia di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si è avverata. In piena estate sta cadendo la neve sulle Dolomiti. Il celebre brano sembra così aver anticipato gli effetti di un clima sempre più impazzito. Ma analizzando meglio la situazione in atto, non è poi così strano e impossibile, anche se abbastanza raro.

Wilson vi augura un “Buon Natale” di agosto

Impazzano sui social le immagini delle abbondanti nevicate che in queste ore stanno cadendo sulle Dolomiti. I paesaggi de La Marmolada e del Civetta sembrano candidi, come d’inverno. Ma siamo al 4 di agosto, mentre l’Italia intera è attraversata da cicloni e fenomeni estremi. Carlo Budel, gestore della Capanna di Punta Penia sulla Marmolada, ha condiviso immagini suggestive del pupazzo di neve Wilson che sorride e augura “Buon Natale” in quella che sarà ricordata come la nevicata del 5 agosto.

In realtà la neve è caduta, copiosa, già dalla notte di venerdì 4 agosto. A Punta Penia le temperature era scese di 4 gradi già ieri, come testimonia Flavio Tolin di marmoladameteo.it .

Perché nevica sulle Dolomiti

Sembra insolito, perché sta accadendo in piena estate, ma gli esperti meteorologi ricordano che le precipitazioni nevose stanno interessando altissime quote. La neve sta cadendo a 3343 metri. Certo, non siamo abituati, ma non è impossibile, soprattutto per via dello scontro tra correnti calde e masse di aria più fresca proveniente da nord, che sta spingendo l’aria fredda in alta quota. Sono gli effetti del ciclone Patricia che ha spazzato via Circe.

Nel resto d’Italia il clima sembra impazzito e sferzato dalle raffiche di vento. E se in pianura le temperature sono precipitate di 10 gradi, a oltre 3mila metri, come nel caso delle Dolomiti, la colonnina di mercurio è scesa anche di 17 gradi.