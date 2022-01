A New York, il giovane italoamericano Anthony D’Onofrio è morto a 22 anni dopo essere stato brutalmente accoltellato durante una rissa.

New York, italoamericano accoltellato in una rissa: Anthony D’Onofrio morto a 22 anni

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 gennaio, Anthony D’Onofrio è stato brutalmente assassinato.

Il giovane, un ragazzo italo americano di soli 22 anni, è stato accoltellato a morte mentre si trovava a New York, negli Stati Uniti d’America.

Sulla base delle informazioni riportate dai media americani, è stato riferito che gli agenti della polizia locale hanno posto in stato di fermo un sospetto di 19 anni che è stato accusato di aver commesso il crimine.

Morto Anthony D’Onofrio, le dinamiche della tragedia

A quanto si apprende, il 22enne Anthony D’Onofrio era nato a Brooklyn da una coppia italiana: la madre, infatti, è di origini siciliane mentre il padre proveniva dalla provincia di Latina. La giovane vittima lavorava a Central Park e si occupava di guidare le carrozze per i turisti in visita presso l’ambita meta.

In considerazione di una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, sembra che Anthony D’Onofrio sia stato accoltellato a morte nel corso di una rissa scoppiata in prossimità dell’ingresso di un ristorante situato sulla terza strada di New York.