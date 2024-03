New York, militari e nuove misure di sicurezza senza precedenti

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha comunicato che da questa settimana saranno implementati 750 membri della Guardia Nazionale

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha recentemente annunciato un potenziamento della sicurezza nelle stazioni della metropolitana della città.

A partire da questa settimana, 750 membri della Guardia Nazionale, la principale forza di riservisti dell’esercito statunitense, saranno dispiegati nelle stazioni più affollate, questa decisione è stata presa in risposta a un aumento dei casi di aggressioni ai pendolari e ai lavoratori del settore dei trasporti.

Il ruolo dei 750 agenti della Guardia Nazionale sarà quello di assistere la polizia nel mantenimento dell’ordine e di effettuare controlli sulle borse dei viaggiatori nelle stazioni della metropolitana. Questo intervento mira a rafforzare la sicurezza degli utenti della metropolitana e a prevenire atti di violenza o comportamenti criminali.

Questa mossa segue l’iniziativa del sindaco di New York, Eric Adams, che il mese scorso ha aumentato la presenza della polizia nelle stazioni aggiungendo circa mille agenti. Entrambi i leader hanno preso queste misure per affrontare l’incremento dei casi di aggressione che hanno coinvolto pendolari e lavoratori del settore dei trasporti.

Il dispiegamento della Guardia Nazionale rappresenta un ulteriore sforzo per migliorare la sicurezza pubblica nei trasporti pubblici e sottolinea l’impegno delle autorità locali nel garantire un ambiente sicuro per tutti coloro che utilizzano la metropolitana di New York.