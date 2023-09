Nicola Gratteri: chi è il nuovo Procuratore Capo della Repubblica di Napoli

È stato nominato il nuovo Capo della Procura della Repubblica di Napoli, l’ufficio inquirente più grande d’Italia. Si tratta di Nicola Gratteri, già procuratore di Catanzaro per ben otto anni. Il via libera alla nomina è arrivato dal plenum del Consiglio superiore della Magistratura.

Nicola Gratteri è il nuovo Capo della Procura della Repubblica di Napoli: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Riunitosi per decidere il nuovo capo della Procura partenopea dopo la reggenza del Procuratore Aggiunto Vicario Rosa Volpe, il Consiglio superiore della Magistratura ha deliberato per la nomina di Gratteri, già al primo vaglio, con ben 19 preferenze (5 voti sono andati a Giuseppe Amato, procuratore di Bologna, 8 preferenze a Rosa Volpe, fino ad oggi facente funzioni a Napoli).

Da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata

Classe 1958, originario di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, Nicola Gratteri per ben otto anni – quanto stabilito dalla legge come massimo periodo – ha ricoperto la carica di procuratore di Catanzaro. Da molti considerato come uno dei magistrati maggiormente in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

È ben noto infatti l’impegno di Gratteri nella caccia ai capitali provento di attività illegali e poi riciclati in attività “pulite”. Numerose sono le inchieste portate avanti che hanno permesso l’arresto di centinaia di figure appartenenti alle organizzazioni criminali.

A Napoli Gratteri sarà chiamato a spingere ancor di più nelle indagini anti-camorra, con l’obiettivo di smantellare sia le nuove organizzazioni che quelle storiche, che negli anni hanno saputo trovare il modo per radicarsi nel capoluogo partenopeo.

Manfredi: “Buon lavoro a Gratteri“

A commentare la nomina di Gratteri c’ha pensato anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che sul social X ha detto: “Buon lavoro a Nicola Gratteri, nuovo procuratore di Napoli. La sua esperienza, il suo senso delle istituzioni e il suo impegno contro la criminalità saranno essenziali per garantire la sicurezza della nostra città. Massima collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale“.