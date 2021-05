Nicoletta Larini costretta ad operarsi: le sue condizioni

Nicoletta Larini - fidanzata di Stefano Bettarini - si è sottoposta ad un delicato intervento: lei stessa ha aggiornato i fan dei social.

Nicoletta Larini è stata costretta ad operarsi alle tonsille a causa di alcuni problemi di salute. L’intervento, molto doloroso, si è consluso per il meglio e lei stessa ha aggiornato i suoi fan via social.

Nicoletta Larini: le sue condizioni

Attraverso i suoi canali social Nicoletta Larini ha fatto sapere di essersi sottoposta ad un’operazione alle tonsille.

La fidanzata di Stefano Bettarini ha dichiarato che sarebbe stato per lei necessario operarsi a causa di alcuni problemi di salute: “Consapevole del male che avrebbe fatto, ma queste tonsille dovevano essere operate per tutta una serie di problemi che mi davano, compresa l’infezione nel sangue”, ha spiegato via social. Ora chiaramente la fidanzata dell’ex calciatore dovrà rispettare un periodo di riposo per riprendersi completamente, ma lei stessa ha dichiarato che l’intervento sarebbe andato per il meglio. “Adesso sono ancora mezza sedata.

Ci sentiamo presto, un bacio a tutti”, ha scritto per ringraziare i tanti fan che le hanno mostrato la loro vicinanza.

Nicoletta Larini e Stefano Bettarini

Ovviamente accanto a Nicoletta Larini è rimasto sempre presente il fidanzato, Stefano Bettarini, con cui la fashion designer è ormai legata da moltissimi anni. I due per il momento non hanno avuto figli insieme né sono convolati a nozze, e Nicoletta Larini ha stretto un ottimoi legame con l’ex moglie di Stefano Bettarini, Simona Ventura, che è anche madre dei due figli dell’ex calciatore.

Nicoletta Larini e l’ex calciatore vivono insieme a Viareggio.

Nicoletta Larini: il desiderio di un figlio

L’ex volto di Temptation Island ha confessato di non escludere in futuro di avere un figlio insieme a Stefano Bettarini . Sulla questione è intervenuto anche lo stesso ex calciatore, che sui social ha scritto: “Io ho già due figli grandi e non mi ci vedo a ricominciare da capo. Anche quando io e Nicoletta ne parliamo alla fine finiamo sempre con il dire che stiamo bene così. Certo, in futuro mai dire mai.” I due avranno mai un figlio insieme?

Per il momento sembra che Nicoletta abbia un ottimo rapporto anche con i due figli avuti da Stefano Bettarini e dall’ex moglie, Simona Ventura, ossia Giacomo e Niccolò Bettarini. I due ragazzi sono estremamente legati ad entrambi i genitori ma continuano a vivere insieme alla madre.