Nicolò Scalfi: il retroscena sull’ingente montepremi vinto a Caduta Libera

In una recente intervista, il super campione Nicolò Scalfi ha raccontato un inedito retroscena relativo alla consegna dell'ingente montepremi vinto

Sono passati circa due anni da quando Nicolò Scalfi partecipò per l’ultima volta a Caduta Libera di Gerry Scotti durante il Torneo dei Campioni. Il giovanissimo fenomeno ha tuttavia deciso solo oggi di svelare come ha investito i soldi vinti.

Ma nel suo racconto è anche presente un curioso retroscena relativo alla consegna dell’ingente montepremi…

Grazie Nicolò… per tutte le emozioni che ci hai regalato ❤️#CadutaLibera pic.twitter.com/QLDGIeOYJE — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) July 9, 2019

Nicolò Scalfi: la riscossione della vincita

Ricordiamo che fra le due vittorie, Nicolò si aggiudicò circa 760 mila euro.

Si trattava però ovviamente di gettoni d’oro, pertanto la consegna avvenne in maniera alquanto particolare. Come raccontato dal diretto interessato, “la prima volta arrivò a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho preso visione, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio”.

Sull’eventualità di poterlo presto rivedere in tv, il ragazzo rivelò già qualche tempo fa che avrebbe partecipato a Pechino Express. Per quanto riguarda i quiz, le cose sono invece più complesse, in quanto è necessario aspettare un tot di tempo dall’ultima partecipazione per via di una sorta di patto di non concorrenza tra i programmi.