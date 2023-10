Nikita Pelizon e le polemiche sui suoi corsi: "Ci sono stati errori da parte mia"

Nikita Pelizon ha rotto il silenzio sui suoi discussi corsi motivazionali e ha ammesso che, da parte sua, ci sarebbero stati degli errori.

Nikita Pelizon e i corsi

Nelle ultime settimane Nikita Pelizon è finita nell’occhio del ciclone per i corsi motivazionali da lei messi a disposizione dei fan dei social per cifre alquanto alte e, soprattutto, senza le dovute qualifiche. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha deciso di intervenire pubblicamente in merito alla questione e in queste ore ha scritto sui social:

“Bisogna però che venga capito il senso di quello che faccio […] e molte, troppe critiche. Sicuramente ci sono stati degli errori da parte mia, come ho già detto in un comunicato stampa. Farò dei corsi anche io per imparare a gestire certi tipi di situazioni da me”. A seguito delle critiche ricevute in rete, Nikita ha deciso di lasciare i suoi corsi al loro prezzo di lancio e ha affermato: “Ho deciso di lasciare i prezzi di lancio per il costo, 97 o 124 euro. Questo per farvi capire quanto mi interessa guadagnarci sopra. Non è per i soldi. L’obiettivo non era quello”.

Sui social in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se l’ex volto del GF Vip tornerà a parlare della questione.