Nikita Pelizon è stata operata al cuore presso il Policlinico San Donato di Milano dove si era recata per risolvere svariate problematiche che aveva riscontrato di recente. L’operazione si è svolta senza impedimenti. Scopriamo però come ha reagito una volta uscita dalla sala operatoria.

Nikita Pelizon, l’operazione al cuore è andata bene

Nikita ha voluto immediatamente informare i propri followers tramite una storia Instagram che recitava “prima operazione della vita fatta” come riportato da TgCom24.

La vincitrice del GF Vip 2022 ha anche ricevuto un mazzo di fiori dai propri followers soprannominati “Nikiters” e commenti di pronta guarigione da chi la segue sui social.

Ora è giunto il momento di affrontare la convalescenza con fiducia, contando sul fatto che il problema più grosso è stato superato ottimamente.

“Anni difficili, avevo continui giramenti di testa”

La stessa Pelizon aveva raccontato di essere in procinto di effettuare un’operazione ospedaliera. La vetrina di questo racconto è stato il programma tv “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin.

La giovane aveva raccontato le sue condizoni come “continui giramenti di testa, gambe tremolanti e di sentirsi sempre stanca“. Inizialmente aveva dato colpa allo stress ma dopo essersi recata in ospedale per un controllo aveva scoperto che si trattava del suo cuore.

Non è chiaro che tipo di operazione abbia subito ma alla fine quello che conta è che la sua salute sia migliorata. Ora non resta che aspettare con la speranza di rivederla nuovamente lavorare nel piccolo schermo.