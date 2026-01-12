"Nina Moric e Fabrizio Corona: Scopri le Rivelazioni Esclusive nella Nuova Docuserie Netflix"

La recente docuserie Io sono notizia, trasmessa su Netflix e incentrata sulla figura di Fabrizio Corona, ha visto anche la partecipazione di Nina Moric, ex moglie del noto paparazzo. Durante le cinque puntate, Moric ha condiviso aneddoti e rivelazioni che mettono in luce la sua complessa relazione con Corona, con affermazioni che non sono passate inosservate.

Nel quinto episodio, la modella croata ha espresso un forte disappunto nei confronti di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che, in passato, avevano preso le sue difese, chiedendo persino la grazia per Corona mentre si trovava in carcere. Moric ha messo in discussione il loro sostegno, affermando: “Hanno mai realmente compreso le sue azioni?” Questo interrogativo scaturisce dalla frustrazione di una donna che ha vissuto momenti difficili e che si sente tradita da chi un tempo sembrava alleato.

La figura di Fabrizio Corona

Con un linguaggio diretto e incisivo, Moric ha descritto Corona come un pagliaccio, sottolineando che le sue azioni, come il famoso episodio delle mutande lanciate dalla finestra, non meritano l’attenzione che ricevono. “Parliamo di un uomo che ha fatto molto rumore per azioni prive di sostanza”, ha affermato, evidenziando come la sua notorietà sia costruita su gesti eccentrici piuttosto che su reali successi.

Il contratto di esclusiva

Un altro momento significativo della sua testimonianza riguarda un contratto di esclusiva che Corona avrebbe imposto a Moric all’inizio della loro relazione. Descrivendo quell’accordo, Nina ha rivelato che Corona gestiva tutti gli aspetti della sua carriera, mentre lei riceveva solo una frazione dei compensi. “Mi ricordo di aver trovato un assegno dove c’era scritto un importo di 50, mentre a me dava solo 5. Questo dimostra quanto fosse squilibrato il nostro rapporto finanziario”.

Il tema dell’aborto

Un argomento che ha suscitato particolare attenzione è stato l’aborto di una gravidanza gemellare, un evento che Moric ha descritto come una ferita profonda. In un confronto aperto, ha affermato: “Ho ucciso due bambini. È stato un errore che non riesco a perdonarmi, nonostante fosse stata una decisione condivisa”. La confessione di Moric, in cui si sente colpevole per non aver opposto resistenza, ha colpito molti spettatori e ha messo in luce la complessità emotiva di quel momento.

La risposta di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, dal canto suo, ha confermato di aver spinto per l’aborto, sostenendo che le sue motivazioni derivassero dalla paura di non essere in grado di garantire una vita adeguata ai figli. Ha dichiarato: “Non mi sentivo pronto per la paternità, né dal punto di vista economico né personale”. Questa affermazione ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla narrazione, poiché Corona ha collegato il suo attaccamento al denaro e alla fama a quell’episodio, descrivendo come abbia iniziato a guadagnare cifre esorbitanti per evitare di affrontare nuovamente una situazione simile.

La miniserie Io sono notizia non solo offre uno sguardo sulla vita e la personalità di Fabrizio Corona, ma permette anche a Nina Moric di raccontare la sua verità, esponendo le dinamiche tossiche di una relazione che ha segnato entrambi. Le rivelazioni di Moric pongono interrogativi sulla natura delle celebrazioni e delle condanne nel mondo dello spettacolo, spingendo gli spettatori a riflettere su cosa significhi realmente essere una celebrità in un’epoca di social media e gossip incessante.