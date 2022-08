Nirmal Purja risponde alle polemiche sull’outift sul Monte Rosa: “So quello che faccio”

L'alpinista himalayano Nirmal Purja risponde alle critiche che si sono scatenate contro di lui dopo la scalata al Monte Rosa con le sneakers ai piedi

Il leggendario alpinista del Nepal, Nirmal Purja, anche noto con lo pseudonimo di Nimsdai, è passato agli onori della cronaca dopo una foto postata sui social a seguito della sua ultima scalata al Monte Rosa.

La scalata al Monte Rosa e le critiche nei commenti

Purja si era fatto fotografare in abito molto comodi, a scalata ormai già avvenuta, attirando le polemiche di molti commentatori che non sapevano che lui fosse anche denominato il “Re degli 8 mila metri“, proprio per le sue imprese sulle montagne di tutto il mondo.

Nirma Purja e l’outfit non convenzionale sul Monte Rosa: “So quello che faccio”

Dopo un paio di giorni, è lo stesso Nirmal Purja ad intervenire per fermare queste polemiche, approfittando di un’intervista per ‘La Repubblica‘.

“Non mi importa di queste critiche ricevute, so quello che faccio. Quel che ho raggiunto nessuno lo aveva fatto prima di me. Le persone pensano che sei in sicurezza solo se sali con ramponi e scarponi. Loro sono saliti e scesi in sicurezza? Assolutamente sì. Per me non è così difficile, anche mia nonna può farlo.” Insomma, per Nimsdai, che fu l’unico ad aver effettuato la prima ascensione invernale del K2 insieme ad altri nove alpinisti nepalesi, arrampicarsi sul Monte Rosa con ai piedi delle semplici sneakers non è un risultato poi tanto straordinario e degno di essere messo in evidenza.