Nissan Qashqai: qualità ed eleganza

L'auto e le sue caratteristiche, sicurezza, optional e investimenti: tutto sul nuovo Nissan Qashqai.

Il nuovo Nissan Qashqai è caratterizzato da un frontale elegante, ma dalle forme marcate e dominate dalla classica mascherina ad U che inizia dai fari a LED e si estende per tutta la sua lunghezza. Questa vettura continua a essere ancora uno dei crossover più apprezzati dagli automobilisti grazie al suo perfetto connubio tra qualità, potenza, abitabilità e comfort. L’interno è caratterizzato da un abitacolo spazioso e accogliente come sarebbe normale aspettarsi in vetture di queste dimensioni, ma ciò che risalta nella nuova Nissan Qashqai è la notevole eleganza e attenzione ai dettagli che è possibile apprezzare dalla cura costruttiva di ogni sua parte.

Sicurezza e qualità di guida

Il nuovo Nissan Qashqai sì è rivelato fin da subito un crossover di alta qualità a due ruote motrici, capace di accogliere al suo interno cinque persone grazie a una carrozzeria non eccessivamente ingombrante, ma capace comunque di lasciare un notevole spazio al suo interno. La vettura è lunga 4,425 m, ma nonostante queste sue dimensioni, quando si ci trova al volante le sensazioni trasmesse sono più che positive grazie a una buona tenuta di strada anche in città e in condizioni di traffico intenso.

Il nuovo crossover Nissan Qashqai è dotato di un innovativo motore Mild Hybrid da 140 CV e da 158 CV. Oltre a questo, nel 2022 sarà disponibile sul mercato il nuovissimo motore E-Power. Il nuovo Nissan Qashqai è stato ripetutamente testato dall’Euro NCAP, riuscendo a ottenere 5 stelle in materia di sicurezza e ottime valutazioni nel rapporto qualità prezzo.

Optional e allestimenti

Grazie all’enorme impegno costruttivo messo in moto da Nissan, è stato possibile offrire una numerosa quantità di allestimenti capaci di adattarsi alle esigenze di qualsiasi automobilista:

Visia : la versione base del Crossover di casa Nissan prevede di serie il pacchetto sicurezza comprensivo di frenata d’emergenza in retromarcia e di airbag laterali a tendina. Dal punto di vista estetico spicca l’uso integrale di fari a LED, mentre è interessante l’inserimento del freno a mano elettrico con assistenza alle partenze in salita;

: la versione base del Crossover di casa Nissan prevede di serie il pacchetto sicurezza comprensivo di frenata d’emergenza in retromarcia e di airbag laterali a tendina. Dal punto di vista estetico spicca l’uso integrale di fari a LED, mentre è interessante l’inserimento del freno a mano elettrico con assistenza alle partenze in salita; Acenta : oltre ai cerchi in lega da 17 pollici, in questa versione troviamo l’Intelligent Key, il clima bizona e la possibilità di utilizzare Apple Car Play o Android Auto.;

: oltre ai cerchi in lega da 17 pollici, in questa versione troviamo l’Intelligent Key, il clima bizona e la possibilità di utilizzare Apple Car Play o Android Auto.; N-Connecta : i cerchi diventano da 18 pollici. All’interno del crossover si apprezzano le luci d’ambiente, mentre spicca la presenza dell’Around View Monitor, capace di darti una visione a 360° grazie alle 4 telecamere poste ai 4 lati della vettura;

: i cerchi diventano da 18 pollici. All’interno del crossover si apprezzano le luci d’ambiente, mentre spicca la presenza dell’Around View Monitor, capace di darti una visione a 360° grazie alle 4 telecamere poste ai 4 lati della vettura; Tekna : si tratta di una delle versioni più accessoriate. I cerchi in lega da 19 pollici fanno da cornice ai fari adattivi e all’apertura del bagagliaio in modalità hands-free; la sicurezza aumenta grazie all’inserimento del sistema ProPILOT con Navi Link nella versione X Tronic. Chi sceglie Nissan Qashqai con cambio manuale può invece contare sulla tecnologia Drive Assist;

: si tratta di una delle versioni più accessoriate. I cerchi in lega da 19 pollici fanno da cornice ai fari adattivi e all’apertura del bagagliaio in modalità hands-free; la sicurezza aumenta grazie all’inserimento del sistema ProPILOT con Navi Link nella versione X Tronic. Chi sceglie Nissan Qashqai con cambio manuale può invece contare sulla tecnologia Drive Assist; Tekna+: il top di gamma, che monta i cerchi in lega da 20 pollici e le barre longitudinali sul tetto panoramico, apribile elettricamente. Oltre agli optional descritti nei modelli precedenti è possibile contare sui sedili massaggianti e riscaldabili, oltre a uno straordinario impianto stereo marchiato Bose e fornito di ben 10 altoparlanti.

Abitacolo, bagagliaio ed eleganza

Il nuovo Nissan Qashqai è un veicolo capace di unire le qualità di un SUV a quelle delle vetture dal carattere premium. Appena si entra all’interno dell’abitacolo è immediatamente possibile notare la posizione di guida altamente rialzata, grazie alla quale è possibile controllare in completa sicurezza e con facilità la strada anche su una vettura alta come Nissan Qashqai. L’abitacolo dimostra di essere fin da subito ampio e ben illuminato, oltre ad essere caratterizzato da numerosi dettagli in grado di rendere questa vettura comoda ed elegante per qualsiasi tipologia di acquirente.

Il nuovo Nissan Qashqai è dotato di sedili realizzati in morbida nappa e caratterizzate da eleganti dettagli, come le cuciture in vista. Anche la plancia è un altro importante esempio dell’impegno profuso dal reparto design Nissan per realizzare un abitacolo elegante, tecnologico e con qualche accenno di futurismo. L’impianto multimediale di livello può vantare la presenza di connettività capace di effettuare un immediato abbinamento a servizi come Apple CarPlay o Android Auto.

In termini di accoglienza il nuovo Nissan Qashqai presenta uno spazio ampio in cui affrontare lunghi viaggi in completa comodità. Il divano centrale è estremamente largo e riesce ad accogliere comodamente tre adulti di alta statura. I sedili sono ben imbottiti per una seduta comoda anche durante viaggi molto lunghi e possono essere rinfrescati o riscaldati all’occorrenza. La capacità del bagagliaio, ai vertici del segmento, è un altro pregio della terza generazione di Qashqai: può arrivare infatti a 504 l.

Il bagagliaio ha un’altezza di 52 cm, permettendo in questo modo di posizionare le proprie valigie con estrema facilità.

Premiere Edition

Nuovo Nissan Qashqai è già disponibile nella sua versione di lancio a edizione limitata, Premiere Edition, pre-ordinabile direttamente sul sito Nissan.