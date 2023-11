Noemi, stroncata da un infarto fulminante a 47 anni: lascia tre figli

Noemi è morta improvvisamente a soli 47 anni, a causa di un infarto fulminante. Lascia tre figli e il marito. La tragedia è avvenuta a Cascina Amata, dove viveva con la sua famiglia.

Noemi Romalda Ticona Quispe è morta improvvisamente a 47 anni, nell’appartamento in cui viveva con la sua famiglia, a Cascina Amata, a causa di un infarto fulminante. La donna lascia il marito e tre figli di 13, 12 e 8 anni. La donna non si sentiva bene ed è entrata in uno stato di incoscienza da cui non si è più ripresa. La corsa in elisoccorso all’Ospedale Sant’Anna di San Fermo, purtroppo, è stata inutile. Nella sua abitazione era arrivata anche l’ambulanza e l’automedica del 118, così come i Carabinieri. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare, come riportato da La Provincia.

Noemi era originaria del Perù e aveva sposato Nazareno Mazzotta. “I medici hanno detto che è stata una specie di infarto fulminante. La causa di quello che è accaduto esattamente non si sa. Ieri sera mi hanno chiamato dall’ospedale Sant’Anna. Sono andato giù che erano le 22. Mi hanno telefonato. Mi hanno detto che era deceduta. L’ho vista” ha raccontato il marito. “Dopo che si è sentita male, non ha più ripreso conoscenza. Nemmeno qui in casa. È venuta l’ambulanza. L’elisoccorso. Ma non c’è stato nulla da fare. Si vede che non c’è stato più nulla da fare. Anche i medici, anche qui, hanno provato di tutto. Poi l’hanno dovuta portare via” ha aggiunto. La donna lavorava come badante a Cantù, a Vighizzolo. “Ora sono qui con loro. Un destino per cui nemmeno sai con chi puoi prendertela. Lei non ha mai accusato malesseri particolari. Soffriva un po’ di pressione bassa. Se n’è andata troppo presto. Siamo qui. Senza di lei” ha concluso il marito.