Non c’è pace per Francesco Totti e Ilary Blasi: secondo Alex Nuccetelli, “qualcosa di grave è successo”

Secondo il Pr, l'ex calciatore parlerà a breve: "Per Francesco la famiglia è tutto, non si sarebbe allontanato se non fosse successo qualcosa di grave".

Non c’è pace per Ilary Blasi e Francesco Totti, con tutte le differenti voci e indiscrezioni che si continuano a rincorrere intorno alla loro tormentata separazione. A lanciare la nuova bomba è stato Alex Nuccetelli, amico dell’ex calciatore.

Niente pace per Francesco Totti e Ilary Blasi

Mentre Ilary Blasi è in vacanza in Croazia insieme alla figlia Isabel, Francesco Totti è stato di nuovo paparazzato da Chi sotto la casa di Noemi Bocchi al Circeo: “L’ingresso è stato registrato alle 22.30; l’uscita, non pervenuta”.

Le immagini, secondo il magazine, avrebbero mandato su tutte le furie Blasi, visti il momento delicato per la sua famiglia e le prove fotografiche che, in questo momento, inchiodano solamente Totti in veste di traditore.

Secondo Alex Nuccetelli, “per Francesco la famiglia è tutto”

Secondo Alex Nuccetelli, il Pr che ha fatto incontrare l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi, intervistato da Novella 2000, “per Francesco la famiglia è tutto, non se ne sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Per Francesco la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa”.

“Qualcosa di grave è successo, Francesco parlerà a breve”

“Per Ilary, Francesco prova un amore esagerato, un’attrazione viscerale. Qualcosa di grave è successo. Quello che so è che Francesco parlerà a breve: è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto considerava tramontato il rapporto con Ilary”, ha aggiunto Alex Nuccetelli.

