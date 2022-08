Emis Killa contro Chiara Scelsi: “Chiudi la bocca tossica di me**a”

Emis Killa contro Chiara Scelsi: il rapper perde la pazienza e le riserva parole al vetriolo.

Emis Killa si è scagliato contro la modella Chiara Scelsi, colpevole di aver detto la sua sulla polemica alzata dal rapper a causa delle dichiarazioni su Riccione. L’artista ha offeso la ragazza senza mezzi termini.

Emis Killa contro Chiara Scelsi

Da giorni, ormai, non si fa che parlare di Emis Killa. Il merito non è della sua musica come dovrebbe essere, ma di alcune dichiarazioni che il rapper ha fatto sulla città di Riccione. Nello specifico, ha cinguettato: “Riccione è diventata Marsiglia. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono“. Le sue parole hanno indignato parecchie persone, in primis la sindaca della cittadina, che ha promesso una battaglia legale all’ultimo sangue con l’accusa di diffamazione.

Nelle ultime ore, anche Chiara Scelsi ha detto la sua. La modella ha commentato un post di Dj Ralf, che si chiedeva: “Ma che ne sa, di Riccione, quel cog**one?“. Chiara ha tuonato:

“Killa la tua musica che ci fai un piacere Emis”, ovvero occupati di musica e lascia perdere la sicurezza cittadina, che è meglio”.

Emis Killa non ha incassato in silenzio, ma ha fornito una replica di pessimo gusto.

L’attacco di Emis Killa a Chiara Scelsi

Il rapper si è scagliato contro Chiara commentando direttamente le sue parole al post di Dj Ralf. Emis Killa ha scritto:

“E tu per favore chiudi la bocca che sei una tossica di me**a, l’unico momento di hype lo hai avuto succhiando il ca**o di un rapper”.

Le parole dell’artista, davvero di bassa lega, non hanno impaurito la Scelsi, che a sua volta ha risposto dandogli del “cog***ne“. In questo modo, la modella di Dolce e Gabbana ha chiuso la discussione.

Emis Killa offende ancora Chiara Scelsi

Non contento del ko, Emis Killa ha continuato a scagliarsi contro Chiara tramite il suo profilo Instagram. In una Stories, ha tuonato:

“O alla nota critica musicale Chiara Scelsi, che ha ancora in bocca il sapore delle pa**e di Wayne, ma si è svegliata tutta Scooter Braun”.

Per il momento, le parole del rapper non hanno attirato l’attenzione della Scelsi.