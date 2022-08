Emis Killa prende le distanze da Matteo Salvini: le sue parole su Riccione sono state strumentalizzate.

Qualche giorno fa, Emis Killa ha ammesso di essere preoccupato per la delinquenza che dilaga a Riccione. Le sue dichiarazioni hanno fatto infuriare parecchie persone, Vip e non. Matteo Salvini, però, ha sposato il suo pensiero. Il rapper, a questo punto, non ha potuto fare altro che prendere le distanze da Lega Nord.

Emis Killa: le dichiarazioni su Riccione

Continua la polemica legata alle dichiarazioni che Emis Killa ha fatto sulla città di Riccione. Il rapper sostiene che la città “è diventata Marsiglia (…) dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare“. Le sue parole hanno fatto infuriare parecchi personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche i residenti e lo stesso sindaco della città. Pare che il primo cittadino di Riccione abbia addirittura deciso di denunciarlo per diffamazione.

Simona Ventura, ad esempio, ha tuonato: “Caro Emis Killa io la penso diversamente da te… invece di lanciare invettive, cosa proponi?!“. Linus, invece, ha esclamato: “Hai ragione quando parli di giovani ormai allo sbando, incapaci di gestire la convivenza con i loro simili ed educati solo dai social, però questo è un problema di qualunque città (…). A Riccione questa è stata un’estate assolutamente tranquilla, senza nessuno dei disordini minacciati (…). Però è vero che non si può abbassare la guardia, ma questo riguarda tutti, specie noi genitori“.

Le parole di Matteo Salvini

In tutto ciò, soltanto Matteo Salvini ha preso le difese di Emis Killa. Il leader di Lega Nord, collegandosi alle parole del rapper, ha dichiarato via social:

“Ha ragione Emis Killa. Il problema sicurezza nelle città è dilagante e fuori controllo, non vedo l’ora del 25 settembre per riprendere, con determinazione, per mano questo Paese e riportare un po’ di ordine, tranquillità e rispetto delle regole”.

Il rapper, che evidentemente non ama essere accostato a Salvini, è immediatamente intervenuto.

Emis Killa prende le distanze da Matteo Salvini

A questo punto, Emis Killa si è visto costretto a prendere le distanze da Matteo Salvini. Con una serie di Instagram Stories, ha dichiarato: