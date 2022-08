Luigi Favoloso, ansia per Elena Morali: “Forse è il vaiolo delle scimmie”

Luigi Favoloso in ansia perché Elena Morali potrebbe aver contratto il vaiolo delle scimmie.

Ore di estrema ansia per Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali. La coppia, in vacanza in Thailandia da qualche giorno, si è vista costretta a chiedere l’aiuto di un medico perché l’ex pupa potrebbe aver contratto il vaiolo delle scimmie.

Favoloso in ansia per Morali: potrebbe avere il vaiolo delle scimmie

Da qualche giorno, Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali sono in vacanza in Thailandia. La coppia, fin dal loro arrivo, ha condiviso parecchie immagini del soggiorno con i fan, mostrando località davvero bellissime. Nelle ultime ore, però, sono stati costretti a rintanarsi in albergo perché l’ex pupa ha iniziato ad avvertire una grande spossatezza. Luigi, tramite una serie di Instagram Stories, si è detto parecchio preoccupato perché la sua fidanzata potrebbe aver contratto il vaiolo delle scimmie.

Le parole di Luigi Favoloso

Favoloso ha raccontato:

“Interrompiamo un attimo le nostre storie fino a domani perché siamo abbastanza preoccupati. Elena ha un enorme senso di spossatezza e delle bollicine su tutto il corpo. Stiamo cercando di capire se si tratti di zanzare che nella natura ieri hanno banchettato (come credo e spero io) o se si tratti di vaiolo delle scimmie, dato che si sente anche molto debole. Elena è impaurita e stiamo aspettando un dottore. In ogni caso, abbiamo una bella assicurazione sanitaria e qui non siamo nella giungla, ma in una città dove in ogni caso può avere ogni tipo di aiuto. State sereni”.

Luigi ed Elena sono in albergo, in attesa di un medico che possa visitare la ragazza.

Il corpo della Morali coperto di bollicine

L’ex Vippone, per far comprendere meglio la situazione, ha mostrato il corpo della Morali.

Riferendosi alle bollicine, ha dichiarato:

“Saranno circa 60 in tutto il corpo. Non c’è pus, ma qualcosa tipo acqua”.

Al momento, né Favoloso e né tantomeno Elena sanno se si tratti di vaiolo delle scimmie oppure di semplici punture di insetti. In ogni modo, Luigi ci ha tenuto a dire ai fan di stare “sereni“.