Non è vaccinato contro il Covid: Djokovic fuori da Indian Wells

In quanto non vaccinato, Novak Djokovic, non parteciperà all‘ATP/WTA Indian Wells Masters della prossima settimana. A darne notizia gli stessi organizzatori del torneo

Djokovic fuori da Indian Wells

Come confermato dagli organizzatori, Novak Djokovic, non parteciperà all‘ATP/WTA Indian Wells Masters della prossima settimana. La notizia del forfait del numero uno del ranking mondiale è stata annunciata sui canali social del torneo. Il campione serbo sarà sostituito da Nikoloz Basilashvili a causa dell’impossibilità di entrare negli Stati Uniti poiché non vaccinato contro il virus Covid-19.

Respinta la petizione per un permesso speciale

Djokovic aveva presentato una petizione alle autorità statunitensi nella speranza di ottenere un permesso speciale per partecipare ai tornei ma gli Stati Uniti continuano a vietare l’ingresso ai viaggiatori internazionali non vaccinati. La Transportation Security Administration ha recentemente annunciato che la politica non cambierà almeno fino a metà aprile.

Attraverso un tweet, il senatore Rick Scott ha riferito che la richiesta di deroga al vaccino di Djokovic – che gli avrebbe permesso di partecipare ai tornei dal 19 marzo al 2 aprile – è stata respinta dalla Homeland Security.

I problemi del passato legati al vaccino

Sempre a causa del suo stato di vaccinazione, Djokovic è stato espulso dall’Australia poco prima degli Australian Open del 2022. Lo scorso anno, non ha potuto partecipare agli US Open per lo stesso motivo.