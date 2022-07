Tennis, Djokovic ribadisce il no al vaccino anti-Covid: “Non sono vaccinato e non intendo vaccinarmi”

Il tennista serbo Novak Djokovic ha ribadito di non voler fare il vaccino anti-Covid e, per questo motivo, non parteciperà agli US Open.

Tennis, Djokovic ribadisce il no al vaccino anti-Covid

Il tennista serbo Novak Djokovic ha conquistato il suo settimo titolo al torneo di Wimbledon nella giornata di domenica 10 luglio. A poche ore dal rinnovato trionfo nel Regno Unito, il tennista ha ribadito la sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid.

Oltre a confermare di non voler aderire alla campagna vaccinare contro il SARS-CoV-2, Djokovic ha anche affermato di non nutrire quasi nessuna speranza di riuscire a entrare in possesso di un’esenzione medica che gli consenta di partecipare ai prossimi tornei che si terranno negli Stati Uniti d’America.

Per entrare nel Paese e quindi per accedere agli US Open, infatti, è obbligatorio dimostrare di essere vaccinati contro il coronavirus.

Djokovic: “Non sono vaccinato e non intendo vaccinarmi”

Nello specifico, a del vaccino anti-Covid, il tennista ha dichiarato ai media serbi quanto segue: “Non sono vaccinato e non intendo vaccinarmi, quindi l’unica buona notizia per me sarebbe l’abolizione del divieto di ingresso negli Stati Uniti per chi non è vaccinato.

Non sono sicuro che nel mio caso sarà possibile un’eccezione – e ha aggiunto –. Sono in vacanza e intendo riposare nelle prossime settimane, al termine di un periodo faticoso di alcuni mesi. C’è stato molto tennis e sono felice per questo. Ho ottenuto quello che volevo”.