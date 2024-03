Auto precipita in un dirupo, morta una donna

Non tira il freno a mano e l'auto precipita in un dirupo: morta 60enne

L'auto della donna sarebbe precipitata nel dirupo a causa del freno a mano che non era stato inserito

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Coggiola, in provincia di Biella.

Secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe parcheggiato la sua auto sul bordo della scarpata, dimenticandosi di tirare il freno a mano. La vettura tuttavia si sarebbe spostata, abbattendo un muretto e precipitando rovinosamente nel dirupo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118.

L’arrivo dei soccorsi

Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, per la 60enne non c’era più nulla da fare e non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Determinante anche la presenza degli uomini dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Biella e del distaccamento di Ponzone. Il caso è stato affidato ai carabinieri, che dovranno eseguire i dovuti rilievi e cercare di determinare l’esatta dinamica della tragedia.

Schianto auto contro camion a Buronzo

Appena pochi giorni fa le strade del Biellese erano state teatro di un altro incidente mortale. Lo scontro tra una macchina e un camion è avvenuto sulla strada provinciale 62 all’altezza di Buronzo. L’impatto è stato molto violento, tanto da non lasciare scampo al conducente dell’auto. La vittima è Massimo Marchi, imprenditore molto conosciuto nella zona nonché ex presidente dell’Unione industriale biellese.