Novak Djokovic non potrà partecipare agli Us Open perchè non è vaccinato

Djokovic, ancora una volta, non potrà partecipare ad un Grand Slam. Il tennista serbo è stato escluso dagli Us Open perché non vaccinato.

Il mondo del tennis dà un altro “no” secco al tennista ormai numero 6 al mondo Novak Djokovic. Il campione serbo non potrà partecipare all’ultimo Grand Slam: gli Us Open. Il motivo? Non è vaccinato.

ll Center for disease control ha spezzto le ali al serbo ex numero 1 al mondo in quanto per entrare negli Stati Uniti d’America (USA) è necessario essere vaccinati. Non importa dunque se si è stati positivi già positivi al Covid-19. Gli organizzatori del torno hanno comunicato che “in questo momento, i possessori dei biglietti validi per gli Us Open non sono tenuti a mostrare la prova della vaccinazione contro il Covid per poter entrare all’interno dell’impianto.

Tuttavia, i viaggiatori provenienti dall’estero dovranno essere regolarmente vaccinati per entrare negli Stati Uniti e assistere alle partite”.

Le parole di Djokovic

Novak Djokovic non ha nessuna intenzione di vaccinarsi e piuttosto, come è già accaduto, si è detto disponibile a rinunciare a partecipare a tornei importanti come lo Us Open. Il serbo ha scritto su Instagram tra le sue stories: “Purtroppo questa volta non potrò recarmi a New York per gli US Open.

Grazie per tutti i vostri messaggi di affetto e sostegno. Buona fortuna ai miei compagni di gioco! Mi manterrò in forma e con spirito positivo aspetterò l’opportunità di gareggiare di nuovo. A presto nel mondo del tennis!”.