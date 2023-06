Ha trovato l’auto lasciata nel posto disabili danneggiata, ma all’arrivo dei Carabinieri scatta la multa e il ritiro patente: non poteva parcheggiare.

Trova l’auto parcheggiata nel posto disabili danneggiata

Aveva parcheggiato nel posto disabili in un centro commerciale di Novara, e al ritorno ha trovato l’auto danneggiata. Parabrezza rotto e fiancata lato guidatore rigata. Il caso è avvenuto sabato scorso, 24 giugno, e secondo alcuni testimoni, a causare tutto ciò sarebbe stato un uomo con una stampella. Così l’automobilista, un cittadino albanese di 22 anni, non ha potuto fare altro se non contattare il 112.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno invitato il giovane a sporgere denuncia in Questura. Ma le cose non sono andate come sperava: una multa e il ritiro della patente per aver lasciato la sua auto in un posto riservato.

Il motivo della multa e del ritiro patente

Il verbale recita che il 22enne «veniva sanzionato in riferimento all’articolo 158 del codice della strada poiché aveva parcheggiato nello spazio riservato ai disabili e contestualmente si procedeva al ritiro della patente di guida albanese, in quanto nonostante fosse residente nel territorio italiano da più di un anno, non aveva provveduto alla conversione del titolo di guida».

Oltre al danno del veicolo, quindi, anche la beffa! Gli agenti hanno fatto sapere di aver individuato anche il vandalo, un 42enne, e di aver formalizzato anche la denuncia a suo carico. Intanto però il 22enne albanese è stato sanzionato perché la sua auto non poteva essere parcheggiata lì.