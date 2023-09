Nozze d’oro speciali per una coppia del Kansas. Il marito ha regalato alla moglie un campo con 1,2 milioni di girasoli. Un dono unico, per suggellare un grande amore.

Nozze d’oro: un uomo regala alla moglie un campo di girasoli

La BBC ha raccontato una storia romantica, che ha come protagonisti una coppia di pensionati del Kansas, località conosciuta anche come “lo Stato dei girasoli”. Lui si chiama Lee Wilson e qualche tempo fa ha pensato di iniziare ad organizzare una bellissima sorpresa alla moglie in vista delle nozze d’oro.

Un campo di girasoli grande come il suo amore

Lee Wilson si è organizzato per tempo e ha contattato un agricoltore americano per chiedergli di preparare il campo. Uno spazio di 32 ettari, che il pensionato ha voluto interamente coperto di girasoli. A sorpresa pronta, i fiori piantati e sbocciati erano 1,2 milioni.

La reazione della moglie davanti al campo di girasoli

Davanti alla piantagione di girasoli, la moglie dell’uomo, la signora Renee, è rimasta senza parole. Intervistata dalla Bbc, ha dichiarato: “Non me l’aspettavo. Mi ha fatto sentire molto speciale“. Un regalo unico, che rappresenta alla perfezione il modo solare con cui i due pensionati hanno affrontato le nozze d’oro.