Nunzio Ganci morto a 58 anni: stroncato da un malore mentre faceva jogging

Il social network si sono letteralmente riempiti di messaggi di cordoglio ed incredulità dopo che si era diffusa la notizia che Nunzio Ganci era morto a 58 anni stroncato da un malore mentre faceva jogging: tragedia a Palermo dove il runner e ristoratore molto conosciuto e stimato si è accasciato a terra ed è spirato.

I media spiegano che il cuore di Nunzio si è arreso mentre Ganci era dedito alla sua passione: la corsa.

Nunzio Ganci morto a 58 anni

Il 58enne non solo era conosciuto da tutti come “storico” runner, ma era anche l’altrettanto noto titolare del ristorante pizzeria La Posada di via Amari. Alle 9 del mattino di oggi, 13 maggio, Ganci ha avuto quel malore che lo ha ucciso nei disimpegni di Case Rocca, in viale del Fante.

L’uomo era prossimo a compiere gli anni ed era molto conosciuto nell’ambiente del running palermitano. Chi conosceva bene Nunzio sapeva che era solito allenarsi ogni mattina nella zona della Favorita.

Il malore, i soccorsi e il ricordo

Il malore del 58enne ha avuto come testimoni le molte persone che in quel momento erano in strada e che hanno provveduto ad allertare i soccorsi, purtroppo inutili. Palermotoday riporta le parole di un amico di Nunzio sui social: “Sono sconvolto, una notizia terribile.

Non ho parole“. Negli scorsi mesi Ganci aveva perso il padre, Tommaso, considerato tra i pionieri del running a Palermo.